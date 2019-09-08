ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Медведев против Надаля в финале US Open

*0:0, Пока что (по итогам двух сетов) Рафа на классе выигрывает. Сказывается усталость, но главный козырь Рафы все-таки в опыте, в опыте именно таких вот больших матчей. По Медведеву не видно, что это победитель, он вполне хорош в роли огрызающегося андердога, но для победы сегодня этого мало. Кроме игры у сетки и подачи нужно что-то еще. Если не случится маленького чуда, то третий сет будет последним.

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3:6* и 0:2 по сетам в пользу Надаля, Нет, испанская империя наносит ответный удар. Но Медведев провел неплохой гейм, ведя 30:15. Снова подвела неточность в атаке с задней линии.



*3:5, Даниил взял гейм "под ноль"! Новая надежда?

2:5*, Рафа продолжает играть в свой теннис и не понимает (пока?), что может предложить ему россиянин. Даже сетка стала помогать испанцу.



*2:4, Пока ситуация такая, что если у Даниила не летит первая подача, то у него серьезные проблемы, потому что для игры в корте нужно включаться на максимум, а сил на это нет. Хоть удача у сетки пока прикрывает все это и позволяет держаться в игре, но для выигрыша очков нужно придумать что-то новое. Брейк Надаля.



2:3*, Прошлый розыгрыш явно разозлил испанца, но не смог Рафаэль обыграть "всухую".



*2:2, Медведев почти позволил Рафаэлю сделать брейк, но … включился на 15:40, но немного не хватило выдержки в завершении, хотя и сравнял в гейме и ушел с четырех брейковых мячей и в конце концов добил Рафаэля!



1:2*, Надаль продолжает играть как в первом сете — надежная подача, вывод соперника на свой форхенд и решающий удар. Но Даниил регулярно использует резаный удар, по сути это единственное оружие пока против Рафы.



*1:1, Медведев немного успокоился, сосредоточился на подаче и спокойно взял "свой" гейм.



0:1*, Рафа начал свою подачу с 0:30, но отыгрался, причем по сути впервые — у сетки. Но Даниил тут же сделал брейк-пойнт и … не смог добить испанца с его второй подачи, попав легкий мяч в сетку. И тут же опять легкий прием отправил в сетку, стало больше у Надаля, который довел гейм до победы.

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*5:7 и 0:1 по сетам в пользу Надаля, Медведев начал играть только с 0:30, но Рафаэль не дал шанса. Один сет-бол россиянин отыграл, но дальше, такое ощущение, что силы его покинули, обводящий не получился. Больше часа длился сет, что на руку более свежему испанцу.



5:6*, А Надаль как бы говорит — "попробуй, отними мою подачу". Но уже не "под ноль", что радует.



*5:5, Уфф, Даниил показывает смелый теннис, а самое главное — разнообразный. Главное сейчас — не выводить Рафаэля к его любимому форхенду. Рафа воспрял только к завершению гейма, сравнял, но у россиянина вовремя случился эйс. На брейковых мячах Даниил был немного сильнее.



4:5*, Рафа делает со своей подачи то, что нужно ему и опять берет "под ноль".



*4:4, Даниил нервничает, но подача пока выручает. Не получаются удары по низкому мячу, зато получилось переиграть у сетки двумя прекрасными "резанками". Уйдя с брейковых мячей, Медведев поддавил испанца подачей и сравнял счет по геймам!



3:4*, Надаль гнет свою линию форхендом при очень слабой подаче и опять берет гейм "под ноль". Медведев пока не может нащупать противоядие против коронного удара испанца.



*3:3, Даниил прекрасно сыграл и сравнял на очень важном розыгрыше. Кроме самой первой подачи, на которой была двойная ошибка. Все только начинается.

2:3*, Надаль пока полностью управляет игрой, выводя Даниила на те удары, которые ему выгодны. Берет гейм "под ноль".

*2:2, Не без проблем Рафа вернул свой брейковый гейм. Пока подача не помогает.

2:1*, Россиянина втянули в обмен ударами с задней, что на руку испанцу. Но как только обострял Медведев — тут же было опасно и Рафа задрожал. Даниил с первого же брейкового мяча выигрывает такое важное очко на подаче соперника!

*1:1, Такое ощущение, что Даниил пока проверяет испанца — по сути очко выиграно только за счет подачи, когда дело доходит до игры в корте, то Даниил тестирует возможности Рафаэля меняя силу и направление своих ударов.

0:1*, Надаль отыграл брейковый мяч и за счет сильной второй подачи выигрывает гейм на своей подаче.

0:0*, подача Надаля. Рафа сразу начинает мощно, не давая шансов Даниилу. 0:30 в гейме в пользу испанца. Но Даниил сравнивает и даже зарабатывает брейк-пойнт — 40:30.