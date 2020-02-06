06.02.2020, 15:45
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Кубок Федерации: Эстония - Италия
Во втором матче группового этапа Кубка Федерации женская сборная Эстонии сыграет в теннисном центре "Таллинк" с Италией. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:00).
Во втором матче группового этапа Кубка Федерации женская сборная Эстонии сыграет в теннисном центре "Таллинк" с Италией. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:00).
Накануне эстонские теннисистки в упорной борьбе уступили Греции - 1:2, а Италия легко победила Австрию - 3:0.
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