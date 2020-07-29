ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт вынесла с корта Севастову, Канепи победила Остапенко

В первом матче многократный чемпион Эстонии Владимир Иванов (ATP 738) уступил полуфиналисту юниорского чемпионата Австралии Карлису Озолиньшу (ATP 1133) - 1:6, 3:6.

Во втором поединке первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) за 55 минут уверенно разобралась с Анастасией Севастовой (WTA 43) - 6:1, 6:2.

"Моя агрессивная игра принесла результат. Заканчивала розыгрыши хорошими ударами и быстро перемещалась по корту. Тяжелые тренировки окупились сполна", - так прокомментировала свою победу Контавейт.

"Анетт играла очень хорошо и не давала мне шансов. Все, что я могу сделать, это поздравить ее. Она допускала мало ошибок и очень хорошо играла на своей подаче", - сказала Севастова.

Дневную сессию завершал поединок мужских пар, в котором сильнее был латвийский дуэт.

Вечернюю часть программы открл поединок Кайи Канепи (WTA 99) с победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года Еленой Остапенко (WTA 41). Опытная Канепи выиграла этот матч - 6:3, 6:4.

Программу игрового дня завершит матч Юрген Зопп (ATP 552) - Эрнест Гулбис (ATP 162). Всего за два дня в Тонди будет сыграно в общей сложности 11 матчей в одиночных, парных и смешанном разрядах.