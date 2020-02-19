19.02.2020, 19:35
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт играет в Дубае со второй ракеткой России
Во втором круге крупного теннисного турнира в Дубае Анетт Контавет (WTA 24) встречается с россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA 31). Прямая трансляция на Delfi TV.
Ранее Контавейт и Павлюченкова встречались между собой 5 раз. Счет личных встреч 3:2 в пользу эстонской теннисистки, однако последнюю очную встречу - она состоялась в январе - Контавейт проиграла.
В случае успеха эстонская тееннисистка в четвертьфинале сыграет с хорваткой Петрой Мартич (WTA 15), которая победила чешку Барбору Стрыцову (WTA 35) - 6:3, 6:3.
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