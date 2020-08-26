26.08.2020, 19:45
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт играет с экс-первой ракеткой мира
В четвертьфинале теннисного турнира в Нью-Йорке Анетт Контавейт (WTA 20) играет с японкой Наоми Осака (WTA 10). Прямая трансляция на Delfi TV. Начало в 20:00.
В четвертьфинале теннисного турнира в Нью-Йорке Анетт Контавейт (WTA 20) играет с японкой Наоми Осака (WTA 10). Прямая трансляция на Delfi TV. Начало в 20:00.
Раньше соперницы трижды втречались между собой на корте. Все три поединка выиграла 22-летняя Осака.
Японская теннисистка выиграла два турнира "Большого шлема" и занимала ранее первое место в мировом рейтинге.
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