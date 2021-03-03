ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт играет с экс-первой ракеткой мира Кербер

В Катаре продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 565 530 долларов. В 1/8 финала сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с экс-первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" Ангелик Кербер (WTA 26). Поединок начнется в 13:35. Прямая трансляция на Delfi TV.
Ранее Контавейт четыре раза встречалась с 33-летней немецкой теннисисткой. Счет личных встреч 3:1 в пользу первой ракетки Эстонии.
На старте турнира Контавейт уверенно разобралась с американкой Дженнифер Брэди (WTA 13), которая недавно играла в финале Открытого чемпионата Австралии - 6:1, 6:2.
В поединке Контавейт - Кербер букмекеры отдают предпочтение эстонской теннисистке.
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Чешская лыжница назвала русских тупыми
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых
Бизнес-империя Роналду: раскладывает миллионы по разным ячейкам