ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт и Канепи защитили честь эстонского тенниса

После первого дня сборная Эстонии уступала латвийцам со счетом 2:3. Второй игровой день открыл поединок Канепи с Севастовой. Победу в нем одержала эстонская теннисистка - 7:6, 2:6, 10:5.

В первом сете 35-летняя Канепи уступала Севастовой 2:5, но совершила впечатляющий камбэк, выиграв партию на тай-брейке - 7:1. В решающем сете, который продолжался до 10 очков, Канепи вела со счетом 9:1 и довела поединок до победы.

18-летний латвийский юниор Карлис Озолиньш второй день подряд выиграл поединок в одиночном разряде. В упорнейшем поединке он одолел лидера мужской сборной Эстонии Юргена Зоппа - 7:6, 6:7, 10:8. В решающем сете Зопп уступал 0:5, но сумел догнать соперника - 8:8. Однако последние два мяча выиграл Озолиньш.

Вечерняя часть программы откроется в 18:00 поединком Эрнеста Гулбиса с Владимиром Ивановым. Затем на корт выйдут Анетт Контавейт и Елена Остапенко. Завершит матчевую встречу микст.

Все четыре победных очка в копилку сборной Эстонии принесли теннисистки. Если в вечерней части программы команды обменяются победами, то судьбу матчевой встречи будет решать заключительный поединок смешанных пар.