ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Канепи сломала Севастову на тай-брейке

В дневной части программы еще две встречи: Юрген Зопп сыграет с молодым латвийским талантом Карлисом Озолиньшем и поединок в женском парном разряде.

Вечерняя часть программы откроется в 18:00 поединком Эрнеста Гулбиса с Владимиром Ивановым. Затем на корт выйдут Анетт Контавейт и Елена Остапенко. Завершит матчевую встречу микст.