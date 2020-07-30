30.07.2020, 13:10

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Канепи сломала Севастову на тай-брейке

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В Теннисном центре "Тонди" продолжается матчевая встреча Эстония - Латвия. Программу второго дня открыл поединок Кайи Канепи (WTA 99) с Анастасией Севастовой (WTA 43). Победу в нем одержала эстонская теннисистка - 7:6 (7:1), 2:6, 10:5. Счет в матче сравнялся - 3:3.

В дневной части программы еще две встречи: Юрген Зопп сыграет с молодым латвийским талантом Карлисом Озолиньшем и поединок в женском парном разряде.

Вечерняя часть программы откроется в 18:00 поединком Эрнеста Гулбиса с Владимиром Ивановым. Затем на корт выйдут Анетт Контавейт и Елена Остапенко. Завершит матчевую встречу микст.

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