ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Канепи сломала Севастову на тай-брейке

В Теннисном центре "Тонди" продолжается матчевая встреча Эстония - Латвия. Программу второго дня открыл поединок Кайи Канепи (WTA 99) с Анастасией Севастовой (WTA 43). Победу в нем одержала эстонская теннисистка - 7:6 (7:1), 2:6, 10:5. Счет в матче сравнялся - 3:3.
В дневной части программы еще две встречи: Юрген Зопп сыграет с молодым латвийским талантом Карлисом Озолиньшем и поединок в женском парном разряде.
Вечерняя часть программы откроется в 18:00 поединком Эрнеста Гулбиса с Владимиром Ивановым. Затем на корт выйдут Анетт Контавейт и Елена Остапенко. Завершит матчевую встречу микст.
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