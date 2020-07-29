ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Иванов проиграл латвийскому юниору. Как сыграет Контавейт с Севастовой?

В первом матче многократный чемпион Эстонии Владимир Иванов (ATP 738) уступил полуфиналисту юниорского чемпионата Австралии Карлису Озолиньшу (ATP 1133) - 1:6, 3:6. Поединок продолжался 70 минут.

В 12:30 на корт выйдут Анетт Контавейт (WTA 22) и Анастасия Севастова (WTA 43). Дневную сессию завершит поединок мужских пар.

Вечернюю часть программы откроет поединок Кайи Канепи (WTA 99) с победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года Еленой Остапенко (WTA 41). Этот матч начнется в 18:00. Программу игрового дня завершит матч Юрген Зопп (ATP 552) - Эрнестс Гулбис (ATP 162).

Всего за два дня в Тонди будет сыграно в общей сложности 10 матчей в одиночных и парных разрядах.