29.02.2020, 16:40
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Финал турнира в Дохе: Соболенко (Беларусь) - Квитова (Чехия)
В финальном матче крупного теннисного турнира в Дохе молодая белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 13) сыграет с опытной чешкой Петрой Квитовой (WTA 11). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:00).
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