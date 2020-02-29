ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Финал турнира в Дохе: Соболенко (Беларусь) - Квитова (Чехия)

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В финальном матче крупного теннисного турнира в Дохе молодая белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 13) сыграет с опытной чешкой Петрой Квитовой (WTA 11). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:00).