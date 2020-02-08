ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Эстония и Украина играют в Ласнамяэ: Анетт против Элины

Победитель матча получит право сыграть в плей-офф Мировой лиги. Сборная Украины, собравшая сильнейший состав, считается безусловным фаворитом противостояния.

Контавейт победила четвертую ракетку мира

В первом матче Елена Малыгина (WTA 553) вполне предсказуемо уступила Даяне Ястремской (WTA 26) - 3:6, 1:6.

Наибольший интерес представляло противостояние лидеров команд Элины Свитолиной (WTA 4) и Анетт Контавейт (WTA 22). Победу в нем одержала эстонская теннисистка - 6:3, 6:7, 6:2.

Украина произвела замену

Судьбу поединка решит парная встреча. За Эстонию сыграют Контавейт и Малыгина. Украинская команда первоначально заявила Марту Костюк и Лесю Цуренко, но после того как счет сравнялся произошла замена - вместо Цуренко на корт вышла Ястремская.

Тем временем один победитель турнира в Таллинне уже определился. Италия победила Хорватию и пробилась в плей-офф Мировой группы.