Продолжится ли победный марш Канепи и Контавейт в Мельбурне?
Предстоящей ночью Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) сыграют заключительные матчи на теннисных турнирах в Мельбурне.
Предстоящей ночью Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94) сыграют заключительные матчи на теннисных турнирах в Мельбурне.
Канепи сразится в финале с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA 20). Начало матча в 03:30. Ранее теннисистки встречались между собой дважды. Счет личных встреч пока равный - 1:1.
В параллельном проходящем турнире Контавейт проведет полуфинальный матч с представительницей Греции Марией Саккари (WTA 22). Интересно, что организаторы этого турнира решили отказаться от проведения финального матча, поскольку 8 февраля в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.
Отказ от проведения финального матча - редчайший случай в теннисной практике. Сбой в расписании произошел в середине недели. Тогда из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у охранника отеля, в котором проживали большинство участников Открытого чемпионата Австралии, все 6 теннисных турниров были приостановлены на один день.
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