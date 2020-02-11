Президент ЭОК: "Премьер-министр спрашивал — будет ли играть Канепи?"

"Канепи находится в Таллинне, она в хорошей форме. То, что можно увидеть в средствах массовой информации - это цирк", - заметил Сыырумаа.

Надежда на олимпийскую медаль

"У Теннисного союза возникла мысль - что было бы, если две наши девушки участвовали бы на Олимпиаде-2020 в одиночном и парном разрядах. Исходя из предыдущего олимпийского опыта и практики, возникло предчувствие, что там можно завоевать медаль".

Кайа обещала делать все возможное, Теннисный союз во главе с генеральным секретарем Алларом Хинтом обещал делать все возможное. Возникла идея нанять хорошего тренера для Кайи и посмотреть, что еще не хватает. Канепи была в порядке и сообщила, что готова играть. Закончилось это тем, что ее не взяли в команду. Я не понял эту историю", - сказал Сыырумаа.

Симпатии и антипатии

По словам президента ЭОК, отсутствием Канепи в составе команды интересовался у него премьер-министр Эстонии. "Ратас просто спросил - играет ли Канепи и что происходит?"

В интервью на Youtube-канал Betsafe Eesti, Сыырумаа дал понять, что отсутствие Канепи в составе женской сборной Эстонии связано с позицией президента Теннисного союза Энна Панта, отношения которого с теннисисткой в последние годы оставляли желать лучшего.

"Когда в спорте руководят исходя из своих личных симпатий... У меня нет такого веса, чтобы говорить об этом человеке. Я осознал, что в этом нет никакого смысла".