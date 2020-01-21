Поединок Контавейт в Мельбурне перенесен на среду

Ранее Контавейт с 24-летней австралийской теннисисткой ни разу не встречалась.

В случае победы Контавейт во втором круге эстонская теннисистка сыграет с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания - WTA 88) - Вероника Кудерметова (Россия - WTA 42).