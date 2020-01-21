21.01.2020, 12:20
Поединок Контавейт в Мельбурне перенесен на среду
Поединок первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Анетт Контавейт (WTA 31) - Астра Шарма (WTA 111) перенесен на среду. Ориентировочно он начнется в 02:00.
Поединок первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Анетт Контавейт (WTA 31) - Астра Шарма (WTA 111) перенесен на среду. Ориентировочно он начнется в 02:00.
Ранее Контавейт с 24-летней австралийской теннисисткой ни разу не встречалась.
В случае победы Контавейт во втором круге эстонская теннисистка сыграет с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания - WTA 88) - Вероника Кудерметова (Россия - WTA 42).
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