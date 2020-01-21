21.01.2020, 12:20

Поединок Контавейт в Мельбурне перенесен на среду


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Anett Kontaveit 28.01.2019
Anett KontaveitFoto: Andres Putting

Поединок первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Анетт Контавейт (WTA 31) - Астра Шарма (WTA 111) перенесен на среду. Ориентировочно он начнется в 02:00.

Ранее Контавейт с 24-летней австралийской теннисисткой ни разу не встречалась.

В случае победы Контавейт во втором круге эстонская теннисистка сыграет с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания - WTA 88) - Вероника Кудерметова (Россия - WTA 42).

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