Первая ракетка мира Джокович сразился с сумоистом. И выиграл!

Сербский теннисист Новак Джокович сразился с сумоистом во время подготовки к турниру в Токио. Об этом сообщает ATP.
Новак Джокович принял участие в утренней тренировке бойцов сумо.
Теннисист вышел на ринг, однако так и не смог сдвинуть сумоиста с места, пока тот не поддался сербу. Только после этого Джокович смог вытолкать соперника за пределы ринга.
”Если честно, я чувствовал, что немного не в той форме для сумо. Думаю, мне нужно набрать еще пару килограммов. Хотя, наверное, не пару килограммов. Скорее надо набрать раза в три больше, чем я вешу в данный момент”, — сказал теннисист.
Турнир в Токио начнется сегодня, а завершится 6 октября.
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