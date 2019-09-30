Первая ракетка мира Джокович сразился с сумоистом. И выиграл!

Новак Джокович принял участие в утренней тренировке бойцов сумо.

Теннисист вышел на ринг, однако так и не смог сдвинуть сумоиста с места, пока тот не поддался сербу. Только после этого Джокович смог вытолкать соперника за пределы ринга.

”Если честно, я чувствовал, что немного не в той форме для сумо. Думаю, мне нужно набрать еще пару килограммов. Хотя, наверное, не пару килограммов. Скорее надо набрать раза в три больше, чем я вешу в данный момент”, — сказал теннисист.

Турнир в Токио начнется сегодня, а завершится 6 октября.