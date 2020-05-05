05.05.2020, 17:45
Первая ракетка Беларуси выставила в день рождения фото топлесс
Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко (WTA 11) выложила откровенную фотографию в честь собственного дня рождения.
Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко (WTA 11) выложила откровенную фотографию в честь собственного дня рождения.
На снимке девушка сидит вполоборота к фотографу и держит в руках розу – выше пояса на ней вообще нет одежды. "22... Это вам не шуточки", – подписала пост спортсменка.
В нынешнем сезоне Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе. На пути к финалу она победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт .
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