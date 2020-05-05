Первая ракетка Беларуси выставила в день рождения фото топлесс

На снимке девушка сидит вполоборота к фотографу и держит в руках розу – выше пояса на ней вообще нет одежды. "22... Это вам не шуточки", – подписала пост спортсменка.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе. На пути к финалу она победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт .