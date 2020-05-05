05.05.2020, 17:45

Первая ракетка Беларуси выставила в день рождения фото топлесс


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Arina Sobolenko
Arina SobolenkoFoto: imago images/Paul Zimmer

Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко (WTA 11) выложила откровенную фотографию в честь собственного дня рождения.

На снимке девушка сидит вполоборота к фотографу и держит в руках розу – выше пояса на ней вообще нет одежды. "22... Это вам не шуточки", – подписала пост спортсменка.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе. На пути к финалу она победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт .

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