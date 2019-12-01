Опытная Канепи выиграла "скромный" теннисный турнир в Чехии

В воскресенье, 1 декабря, в финале турнира 34-летняя Кайа Канепи, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, обыграла 19-летнюю финскую теннисистку российского происхождения Анастасию Куликову (WTA 582) — 6:4, 6:3, пишет rus.err.ee.

Ранее Кайа Канепи выигрывала 14 турниров серии ITF, еще четыре раза она побеждала в финалах турниров WTA.

Как ранее говорил лен правления Союза тенниса Эстонии Тоомас Куум, опытная эстонка отправилась на скромный турнир в Чехию с одной целью — набрать рейтинговые очки, чтобы гарантировать себе прямое попадание в основную сетку Australian Open.