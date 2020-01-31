Определились все финалисты Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне близится к завершению Открытый чемпионат Австралии по теннису. Последним финалистом турнира стал австриец Доминик Тим, обыгравший представителя Германии Александра Зверева - 3:6, 6:4, 7:6, 7:6.
26-летний австрийский теннисист третий раз вышел в финал на турнирах "Большого шлема, но два предыдущих поединка в Париже он проиграл. В финале Тим сразится с действующим чемпионом Новаком Джоковичем (Сербия), который обыграл швейцарца Роджера Федерера - 7:6, 6:4, 6:3.
В финале женского одиночного разряда американка российского происхождения София Кенин сыграет с испанкой Гарбинье Мугуруса.
Женский финал состоится в Мельбурне 1 февраля, победитель мужского турнира станет известен 2 февраля.
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