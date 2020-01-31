Определились все финалисты Открытого чемпионата Австралии

26-летний австрийский теннисист третий раз вышел в финал на турнирах "Большого шлема, но два предыдущих поединка в Париже он проиграл. В финале Тим сразится с действующим чемпионом Новаком Джоковичем (Сербия), который обыграл швейцарца Роджера Федерера - 7:6, 6:4, 6:3.

В финале женского одиночного разряда американка российского происхождения София Кенин сыграет с испанкой Гарбинье Мугуруса.

Женский финал состоится в Мельбурне 1 февраля, победитель мужского турнира станет известен 2 февраля.