Определились первые полуфиналистки Australian Open. Как сыграет Контавейт?

В полуфинале Кенин сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти. Австралийка одолела в 1/4 финала чешку Петру Квитову (WTA 8) - 7:6, 6:2.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в четвертьфинале сразится с румынкой Симоной Халеп (WTA 3) - этот матч состоится в среду, 29 января (начало в 02:00). Ранее никому из представителей эстонского тенниса не удавалось пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема".