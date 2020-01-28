Определились первые полуфиналистки Australian Open. Как сыграет Контавейт?

Первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису стала 21-летняя американка София Кенин (WTA 15). Уроженка Москвы в четвертьфинале победила в Мельбурне представительницу Туниса Онс Жабер (WTA 78) - 6:4, 6:4.
В полуфинале Кенин сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти. Австралийка одолела в 1/4 финала чешку Петру Квитову (WTA 8) - 7:6, 6:2.
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в четвертьфинале сразится с румынкой Симоной Халеп (WTA 3) - этот матч состоится в среду, 29 января (начало в 02:00). Ранее никому из представителей эстонского тенниса не удавалось пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема".
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