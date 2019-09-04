04.09.2019, 21:15

Определилась третья полуфиналистка Открытого чемпионата США


rus.delfi.ee
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Belinda Bencic
Belinda Bencic Foto: Robert Deutsch, USA Today Sports

На Открытом чемпионате США по теннису определилась еще одна полуфиналистка. Швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12) одержала предсказуeмую победу над хорваткой Донной Векич (WTA 23) - 7:6, 6:3.

Бенчич стала третьей полуфиналисткой турнира. Ее соперница определится в заключительном четвертьфинальном поединке Элиза Мертенс (WTA 26 Бельгия) - Бьянка Андрееску (WTA 15 Канада).

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