04.09.2019, 21:15
Определилась третья полуфиналистка Открытого чемпионата США
На Открытом чемпионате США по теннису определилась еще одна полуфиналистка. Швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12) одержала предсказуeмую победу над хорваткой Донной Векич (WTA 23) - 7:6, 6:3.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе