Определилась третья полуфиналистка Открытого чемпионата США

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Belinda Bencic Foto: Robert Deutsch, USA Today Sports

На Открытом чемпионате США по теннису определилась еще одна полуфиналистка. Швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12) одержала предсказуeмую победу над хорваткой Донной Векич (WTA 23) - 7:6, 6:3.