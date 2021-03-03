03.03.2021, 17:55
Определилась соперница Контавейт в 1/4 финала турнира в Катаре
В четвертьфинале теннисного турнира в Катаре Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой (WTA 10).
В четвертьфинале теннисного турнира в Катаре Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой (WTA 10).
30-летняя чешка в 1/8 финала победила в Дохе россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 41) - 6:1, 6:3.
Контавейт во втором круге турнира победила экс-первую ракетку мира Ангелик Кербер (Германия) - 6:1, 6:4.
Ранее Квитова и Контавейт встречались между собой 6 раз. Счет личного противостояния 4:2 в пользу чешской теннисистки.
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