03.03.2021, 17:55

Определилась соперница Контавейт в 1/4 финала турнира в Катаре


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Определилась соперница Контавейт в 1/4 финала турнира в Катаре
Petra Kvitova ZUMAPRESS.com

В четвертьфинале теннисного турнира в Катаре Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой (WTA 10).

30-летняя чешка в 1/8 финала победила в Дохе россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 41) - 6:1, 6:3.

Контавейт во втором круге турнира победила экс-первую ракетку мира Ангелик Кербер (Германия) - 6:1, 6:4.

Ранее Квитова и Контавейт встречались между собой 6 раз. Счет личного противостояния 4:2 в пользу чешской теннисистки.

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