Обидчик россиянина выиграл US Open

В матче с представителем Германии Александром Зверевым Тим начал с поражения в двух первых сетах, однако затем сумел отыграться. Итоговый счет матча 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Для Тима это первая победа в турнире Большого шлема.

На стадии полуфинала Тим оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

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