12.01.2021, 13:10

Обидчица Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби


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Обидчица Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби
Veronika KudermetovaZUMAPRESS.com

23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (WTA 46) в полуфинале турнира в Абу-Даби одолела 18-летнюю украинку Марту Костюк (WTA 99) - 7:6 (10:8), 6:4.

На пути к финалу россиянка победила в первом круге сильнейшую теннисистку Эстонии Анетт Контавейт (WTA 23) - 7:5, 6:1.

В финальном поединке Кудерметова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (WTA 10), которая в другом полуфинале победила представительницу Греции Марию Саккари (WTA 22) - 6:3, 6:2.

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