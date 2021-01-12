12.01.2021, 13:10
Обидчица Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби
23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (WTA 46) в полуфинале турнира в Абу-Даби одолела 18-летнюю украинку Марту Костюк (WTA 99) - 7:6 (10:8), 6:4.
23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (WTA 46) в полуфинале турнира в Абу-Даби одолела 18-летнюю украинку Марту Костюк (WTA 99) - 7:6 (10:8), 6:4.
На пути к финалу россиянка победила в первом круге сильнейшую теннисистку Эстонии Анетт Контавейт (WTA 23) - 7:5, 6:1.
В финальном поединке Кудерметова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (WTA 10), которая в другом полуфинале победила представительницу Греции Марию Саккари (WTA 22) - 6:3, 6:2.
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