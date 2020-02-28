Обидчица Контавейт пробилась в финал крупного турнира в Дохе

Выход в финал гарантировал Соболенко 304 005 долларов призовых. В случае победы в финальном поединке ее гонорар удвоится.

Напомним, что во втором круге турнира в Катаре первая ракетка Беларуси обыграла лидера эстонского тенниса Анетт Контавейт.

Соперницей Соболенко в финале будет чешка Петра Квитова (WTA 11), одолевшая в другом полуфинальном матче первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия) - 6:4, 2:6, 6:4.