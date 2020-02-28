28.02.2020, 17:30

Обидчица Контавейт пробилась в финал крупного турнира в Дохе

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Arina Sobolenko
Arina SobolenkoFoto: imago images/Beautiful Sports

Белоруска Арина Соболенко (WTA 13) в полуфинале крупного турнира в Дохе с призовым фондом 3,2 млн долларов победила россиянку Светлану Кузнецову (WTA 46) - 6:4, 6:3.

Выход в финал гарантировал Соболенко 304 005 долларов призовых. В случае победы в финальном поединке ее гонорар удвоится.

Напомним, что во втором круге турнира в Катаре первая ракетка Беларуси обыграла лидера эстонского тенниса Анетт Контавейт.

Соперницей Соболенко в финале будет чешка Петра Квитова (WTA 11), одолевшая в другом полуфинальном матче первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия) - 6:4, 2:6, 6:4.

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