Обидчица Контавейт отказалась выходить на полуфинал в Нью-Йорке

"Вы все знаете, что я вышла в полуфинал и должна играть. Однако, в первую очередь, я - черная женщина, а уже затем - спортсменка. Как черная женщина, я убеждена, что сейчас есть более важные вещи, чем просмотр поединка с моим участием. Мы все должны обратить внимание на другое", - написала Осака в "Твиттере".

Организааторы турнира в Нью-Йорке проявили солидарность с японкой и отменили все матчи, запланированные на 27 августа. Существует вероятность, что Осака все же выйдет на полуфинальный матч с бельгийкой Элизе Мертенс.

Новая волна массовых протестов в США началась несколько дней назад после ранения 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. В настоящий момент он в частично парализованном состоянии находится в реанимации.