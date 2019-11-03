03.11.2019, 18:21
Новак Джокович выиграл финал "Мастерса" в Париже
В финале первый номер посева обыграл канадца Дениса Шаповалова.
В финале первый номер посева обыграл канадца Дениса Шаповалова.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.
Новак в пятый раз выиграл "Мастерс" в Париже (2009, 2013-2015, 2019), всего на его счету теперь 35 титулов на турнирах серии "Мастерс". Это рекордный показатель.
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