03.11.2019, 18:21

Новак Джокович выиграл финал "Мастерса" в Париже


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Новак Джокович с главным призом парижского турнира
Новак Джокович с главным призом парижского турнираФото: Scanpix

В финале первый номер посева обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.

Новак в пятый раз выиграл "Мастерс" в Париже (2009, 2013-2015, 2019), всего на его счету теперь 35 титулов на турнирах серии "Мастерс". Это рекордный показатель.

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