Невероятно! 27-летний дебютант из России в полуфинале Australian Open

Во время матча у болгарского теннисиста возникли проблемы со спиной, но он сумел вернуться на корт и продолжил поединок.

Рекордный гонорар

Карацев впервые выступает в основной сетке турнира "Большого шлема". С учетом квалификации, которая прошла в январе на кортах Катара, он выиграл 8 матчей подряд. Россиянин стал первым теннисистом, пробившимся в полуфинал на своем дебютном турнире "Большого шлема".

Выход в квартет сильнейших гарантировал Карацеву в качестве призовых 653 225 долларов. В Мельбурне россиянин заработал больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Два россиянина сыграют в полуфинале

В мировом рейтинге Карацев занимает 114-е место. Он самый низкорейтинговый полуфиналист на турнирах "Большого шлема" с 2001 года.

В полуфинале соперником Карацева станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем (ATP 1) и Александром Зверевым (Германия - ATP 7).

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии сыграет еще один российский теннисист, поскольку жребий свел на четвертьфинальной стадии Даниила Медведева и Андрея Рублева. Поединок между ними состоится 17 февраля.

Осака против Серены

В женском одиночном разряде первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака (WTA 3), победившая представительницу Тайваня Се Шувэй (WTA 71) - 6:2, 6:2.

В полуфинале Осака сыграет с американкой Сереной Уильямс (WTA 11), которая в четвертьфинале победила румынку Симону Халеп (WTA 2) - 6:3, 6:3.

Счет личного противостояния Серены с Осакой пока равный - 2:2. Самый резонансный поединок между ними состоялся в финале Открытого чемпионата США в 2018 году, который выиграла японка. Тогда Серена устроили громкий скандал на корте с арбитром на вышке, пригрозив его отлучить от судейства.