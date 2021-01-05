05.01.2021, 17:50

Не пропустите! Поединок Контавейт с россиянкой на Delfi TV


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2021 Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open Pre-Tournament
Anett Kontaveit Abu Dhabis treeningulFoto: Rob Prange, ZUMAPRESS.com

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (ВТА 23) начинает новый сезон в Эмиратах, где 6 января стартует турнир с призовым фондом 565 000 долларов. Ее первой соперницей будет 23-летняя россиянка Вероника Кудерметова (ВТА 46).

Ранее соперницы встречались между собой дважды. Оба поединка выиграла россиянка, которую тренирует отец теннисистки Эдуард Кудерметов - двукратный чемпион России по хоккею в составе казанского "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга".

Прямая трансляция поединка Контавейт - Кудерметова запланирована на Delfi TV (начало ориентировочно в 10:00).

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