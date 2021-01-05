Не пропустите! Поединок Контавейт с россиянкой на Delfi TV

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (ВТА 23) начинает новый сезон в Эмиратах, где 6 января стартует турнир с призовым фондом 565 000 долларов. Ее первой соперницей будет 23-летняя россиянка Вероника Кудерметова (ВТА 46).
Ранее соперницы встречались между собой дважды. Оба поединка выиграла россиянка, которую тренирует отец теннисистки Эдуард Кудерметов - двукратный чемпион России по хоккею в составе казанского "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга".
Прямая трансляция поединка Контавейт - Кудерметова запланирована на Delfi TV (начало ориентировочно в 10:00).
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему