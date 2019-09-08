Надаль в эпичном пятисетовом поединке одолел Медведева и выиграл US Open
Потрясающий матч, в котором россиянин дал бой великому испанцу, отыгравшись в безнадежной ситуации.
RusDelfi провело прямую трансляцию поединка.
Потрясающий матч, в котором россиянин дал бой великому испанцу, отыгравшись в безнадежной ситуации.
RusDelfi провело прямую трансляцию поединка.
Это был прекрасный матч двух прекрасных теннисистов. И, возможно, последний всполох той эпохи в теннисе, которую олицетворяют Надаль и Федерер. А новая эпоха сегодня проиграла, отыгравшись сначала с 0-2 по сетам, превозмогая боль и усталость.
Даниил Медведев уверенно подавал, хорошо играл у сетки, пытался модернизировать свою игру прямо по ходу матча. У него еще все впереди.
Полный счет матча: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6
5 sets in nearly 5 hours...
An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!
🙌 @rafaelnadal 🙌#USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1
— US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г.
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4:6*, И все-таки Надаль выигрывает US Open!!! Потрясающий матч…
4:5*, Брейк-пойнт у Медведева! Сначала заставил Рафу ошибиться на форхенде, потом Даниил сам ошибочно посчитал, что мяч летит в аут и зря его пропустил. Третий мяч — Надаль от волнения посылает в аут, но в следующем же розыгрыше обманывает россиянина и сравнивает, 30:30. Но пятый мяч — в аут, удар сорван! 30:40 в пользу Медведева. Пока.
*4:5, И берет свою подачу Даниил!! Какие нервы у этого парня… Хотя у Рафы были два матчбола, но два эйса от россиянина и Надаль уже должен думать о защите в следующем гейме.
3:5*, Медведев делает брейк!! Еще не все кончено. Две двойных от Надаля и сбитое дыхание у великого испанца. Такое достойно только финала!
*2:5, Рафа берет чужую подачу с 0:30. Это конец? Или есть еще силы у россиянина?
2:4*, Рафаэль Надаль уверенно берет свою подачу и делает решающий шаг к победе в финале US Open. Уже более 4-х часов на корте находятся теннисисты, валятся с ног. Но у Медведева есть еще шанс, надо вспоминать, что он лучше всех сейчас в туре играет решающие мячи …
*2:3, И делает брейк Надаль… Совсем устал Медведев. Розыгрыши длинные, с мощными форхендами, без выхода на сетку. Надаль отыгрался с 0:40, почувствовал свою силу испанец.
2:2*, Рискует Даниил, пытается обострять даже в ситуациях, где нужно отсидеться. Но и Надаль не собирается сдаваться, подает агрессивно, не снижает темпа в затяжных розыгрышах.
*2:1, Россиянин красивейшим розыгрышем уверенно забирает свою подачу и … вызывает врача. Массируют ногу Даниилу, ох…
1:1*, Три брейк-пойнта отыграл Рафаэль на своей подаче, но общая тенденция его не обнадеживает — Надаль подустал, он зол и немного растерян. Но от этого стал еще опаснее.
*1:0, Даниил уверенно выигрывает гейм на своей подаче. А Надаль заведенный и злой!
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Такие дела, что Медведев ни разу (!) не выигрывал пятисетовые поединки. 0-4. Так что статистика на стороне Надаля. Но… сколько у нас мушкетов? ;)
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6:4*, Медведев берет четвертый сет!!! 2-2 по сетам, ровно. Впереди решающее сражение в пятой партии, пан или пропал! Рафа вроде бы повел, 40:30 было в пользу испанца, но Даниил сначала обводящим, а потом идеальным приемом склонил чашу весов в этом сете в свою пользу. И выиграл с первого же сет-бола!
*5:4, Симметричный ответ россиянина, такое ощущение, что соперники отдыхают на подаче друг друга.
4:4*, Испанец легко опять забирает свою подачу, "под ноль". Чего ждет Медведев, тай-брейка?
*4:3, Даниил немного снизил темп игры, за что сразу же получил расплату в виде сверхзаряженного Надаля. Но подача не подкачала — берет "свой" гейм Медведев.
3:3*, Надаль забрал свою подачу, но не без боя. Сначала Даниилу немного повезло с попаданием в линию, а потом уже он смазал такой же удар. Но Рафа в своем стиле размотал россиянина на задней и заставил ошибиться.
*3:2, Даниил чуть было не упустил свою подачу, но все обошлось, отыграл два брейк-пойнта и опять на решающих мячах сыграл лучше испанца. Но много невынужденных ошибок у Даниила за один гейм, целых четыре.
2:2*, Рафаэль не на шутку разозлился, вколотил смэш, потом подал две сложных, и завершил эйсом.
*2:1, Медведев успокоился, и тут же Рафа попробовал забрать инициативу. Но Даниил проконтролировал подачу, и выиграл гейм на своей подаче.
1:1*, Рафа выигрывает, но ошибается, и на подаче и с коронного форхенда. Это хороший знак для Даниила, значит испанец не всесилен и не двужилен, усталость его тоже одолевает. Отыгрался Надаль с 0:30 на своей подаче, потом отыграл брейковый мяч, а затем обвел по линии вышедшего к сетке россиянина. А затем эйс.
*1:0, Надаль было воспрял, отыгрался с 40:0 до "ровно", но в решающих розыгрышах Медведев был лучше.
Пока 1-2 по сетам в пользу испанца, но перелом чувствуется. Почти три часа продолжается матч.
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Медведев делает брейк и выигрывает сет! 7:5*, Такое ощущение, что Медведев и Надаль поменялись телами, так как сейчас Даниил бьет испанца его же оружием — безупречной игрой с задней и прекрасными форхендами. Рафа отыграл 1 из 3 брейк-пойнтов, но на большее был не способен.
*6:5, Пока вся борьба только на геймах Даниила. Затяжные розыгрыши — тоже события только на его подаче. Но и эйсы тоже. Тоже "под ноль" отвечает Даниил.
5:5*, Испанец как удав, который потихоньку поддушивает и заставляет ошибаться своими уверенными действиями. Взял гейм на своей подаче "под ноль" Надаль.
*5:4, Аааах! Даниил попытался придумать что-то новое, хорошо двигался на задней, вытаскивал сложнейшие мячи, но Надаль решил делать брейк на этом гейме. Медведев ушел с первого брейкового мяча смэшем, потом заставил Надаля ошибиться на своем смэше и вдолбил решающий уже в центр корта Надаля так, что тот даже не дернулся.
4:4*, Рафаэль опять показывает, что якобы все контролирует, но после обмена брейками это выглядит не так убедительно, хоть и берет он гейм "под ноль".
*4:3, И тут же Даниил чуть было не упустил свою подачу, но пронесло. Опять россиянин впереди. Причем решающее очко — "воллей", так держать.
3:3*, Обратный брейк Медведева! Сложнейшие мячи вытащил россиянин, сделал 40:15, но испанец сравнял. Затяжной розыгрыш, и ошибка Надаля в простом элементе, а потом аут в перебросах с задней линии.
*2:3, Рафа показал, что полностью контролирует ход игры — смена ритма, резанные, силовые форхенды с задней. Брейк от испанца…
2:2*, Зато на своей подаче Надаль хладнокровен и тащит сложнейшие мячи, не давая Даниилу обыграться у сетки.
*2:1, Подача у Даниила пока заходит нормально, но такое ощущение, что это Надаль не особенно хочет ее выигрывать. "Под ноль" Даниил выигрывает гейм.
1:1*, Тут же ответ от Надаля — пушечный удар с середины корта, отвод под заднюю и выстрел в противоход, выход к сетке, а на решающем — неуверенный прием Медведева.
*1:0, Шикарнейшее начало сета от обоих теннисистов! Доставали "мертвые" мячи, подрезали, обманывали, а в конце Рафаэль попал в сетку. Даниил довел гейм до победы и начал решающий сет "за здравие".
*0:0, Пока что (по итогам двух сетов) Рафа на классе выигрывает. Сказывается усталость, но главный козырь Рафы все-таки в опыте, в опыте именно таких вот больших матчей. По Медведеву не видно, что это победитель, он вполне хорош в роли огрызающегося андердога, но для победы сегодня этого мало. Кроме игры у сетки и подачи нужно что-то еще. Если не случится маленького чуда, то третий сет будет последним.
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3:6* и 0:2 по сетам в пользу Надаля, Нет, испанская империя наносит ответный удар. Но Медведев провел неплохой гейм, ведя 30:15. Снова подвела неточность в атаке с задней линии.
*3:5, Даниил взял гейм "под ноль"! Новая надежда?
2:5*, Рафа продолжает играть в свой теннис и не понимает (пока?), что может предложить ему россиянин. Даже сетка стала помогать испанцу.
*2:4, Пока ситуация такая, что если у Даниила не летит первая подача, то у него серьезные проблемы, потому что для игры в корте нужно включаться на максимум, а сил на это нет. Хоть удача у сетки пока прикрывает все это и позволяет держаться в игре, но для выигрыша очков нужно придумать что-то новое. Брейк Надаля.
2:3*, Прошлый розыгрыш явно разозлил испанца, но не смог Рафаэль обыграть "всухую".
*2:2, Медведев почти позволил Рафаэлю сделать брейк, но … включился на 15:40, но немного не хватило выдержки в завершении, хотя и сравнял в гейме и ушел с четырех брейковых мячей и в конце концов добил Рафаэля!
1:2*, Надаль продолжает играть как в первом сете — надежная подача, вывод соперника на свой форхенд и решающий удар. Но Даниил регулярно использует резаный удар, по сути это единственное оружие пока против Рафы.
*1:1, Медведев немного успокоился, сосредоточился на подаче и спокойно взял "свой" гейм.
0:1*, Рафа начал свою подачу с 0:30, но отыгрался, причем по сути впервые — у сетки. Но Даниил тут же сделал брейк-пойнт и … не смог добить испанца с его второй подачи, попав легкий мяч в сетку. И тут же опять легкий прием отправил в сетку, стало больше у Надаля, который довел гейм до победы.
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*5:7 и 0:1 по сетам в пользу Надаля, Медведев начал играть только с 0:30, но Рафаэль не дал шанса. Один сет-бол россиянин отыграл, но дальше, такое ощущение, что силы его покинули, обводящий не получился. Больше часа длился сет, что на руку более свежему испанцу.
5:6*, А Надаль как бы говорит — "попробуй, отними мою подачу". Но уже не "под ноль", что радует.
*5:5, Уфф, Даниил показывает смелый теннис, а самое главное — разнообразный. Главное сейчас — не выводить Рафаэля к его любимому форхенду. Рафа воспрял только к завершению гейма, сравнял, но у россиянина вовремя случился эйс. На брейковых мячах Даниил был немного сильнее.
4:5*, Рафа делает со своей подачи то, что нужно ему и опять берет "под ноль".
*4:4, Даниил нервничает, но подача пока выручает. Не получаются удары по низкому мячу, зато получилось переиграть у сетки двумя прекрасными "резанками". Уйдя с брейковых мячей, Медведев поддавил испанца подачей и сравнял счет по геймам!
3:4*, Надаль гнет свою линию форхендом при очень слабой подаче и опять берет гейм "под ноль". Медведев пока не может нащупать противоядие против коронного удара испанца.
*3:3, Даниил прекрасно сыграл и сравнял на очень важном розыгрыше. Кроме самой первой подачи, на которой была двойная ошибка. Все только начинается.
2:3*, Надаль пока полностью управляет игрой, выводя Даниила на те удары, которые ему выгодны. Берет гейм "под ноль".
*2:2, Не без проблем Рафа вернул свой брейковый гейм. Пока подача не помогает.
2:1*, Россиянина втянули в обмен ударами с задней, что на руку испанцу. Но как только обострял Медведев — тут же было опасно и Рафа задрожал. Даниил с первого же брейкового мяча выигрывает такое важное очко на подаче соперника!
*1:1, Такое ощущение, что Даниил пока проверяет испанца — по сути очко выиграно только за счет подачи, когда дело доходит до игры в корте, то Даниил тестирует возможности Рафаэля меняя силу и направление своих ударов.
0:1*, Надаль отыграл брейковый мяч и за счет сильной второй подачи выигрывает гейм на своей подаче.
0:0*, подача Надаля. Рафа сразу начинает мощно, не давая шансов Даниилу. 0:30 в гейме в пользу испанца. Но Даниил сравнивает и даже зарабатывает брейк-пойнт — 40:30.
23: 00
Добрый вечер всем, кто следит за теннисом и ждет финальный матч последнего в 2019-м году финала турнира "Большого шлема"! На центральном корте турнира схлестнутся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч начнется через несколько минут, а пока можно прочитать кто такой Даниил Медведев и почему сегодня не будет просто легендарному испанцу.
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