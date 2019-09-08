Надаль в эпичном пятисетовом поединке одолел Медведева и выиграл US Open

*4:5, И берет свою подачу Даниил!! Какие нервы у этого парня… Хотя у Рафы были два матчбола, но два эйса от россиянина и Надаль уже должен думать о защите в следующем гейме.

3:5*, Медведев делает брейк!! Еще не все кончено. Две двойных от Надаля и сбитое дыхание у великого испанца. Такое достойно только финала!

*2:5, Рафа берет чужую подачу с 0:30. Это конец? Или есть еще силы у россиянина?



2:4*, Рафаэль Надаль уверенно берет свою подачу и делает решающий шаг к победе в финале US Open. Уже более 4-х часов на корте находятся теннисисты, валятся с ног. Но у Медведева есть еще шанс, надо вспоминать, что он лучше всех сейчас в туре играет решающие мячи …



*2:3, И делает брейк Надаль… Совсем устал Медведев. Розыгрыши длинные, с мощными форхендами, без выхода на сетку. Надаль отыгрался с 0:40, почувствовал свою силу испанец.



2:2*, Рискует Даниил, пытается обострять даже в ситуациях, где нужно отсидеться. Но и Надаль не собирается сдаваться, подает агрессивно, не снижает темпа в затяжных розыгрышах.



*2:1, Россиянин красивейшим розыгрышем уверенно забирает свою подачу и … вызывает врача. Массируют ногу Даниилу, ох…



1:1*, Три брейк-пойнта отыграл Рафаэль на своей подаче, но общая тенденция его не обнадеживает — Надаль подустал, он зол и немного растерян. Но от этого стал еще опаснее.



*1:0, Даниил уверенно выигрывает гейм на своей подаче. А Надаль заведенный и злой!

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Такие дела, что Медведев ни разу (!) не выигрывал пятисетовые поединки. 0-4. Так что статистика на стороне Надаля. Но… сколько у нас мушкетов? ;)

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6:4*, Медведев берет четвертый сет!!! 2-2 по сетам, ровно. Впереди решающее сражение в пятой партии, пан или пропал! Рафа вроде бы повел, 40:30 было в пользу испанца, но Даниил сначала обводящим, а потом идеальным приемом склонил чашу весов в этом сете в свою пользу. И выиграл с первого же сет-бола!

*5:4, Симметричный ответ россиянина, такое ощущение, что соперники отдыхают на подаче друг друга.

4:4*, Испанец легко опять забирает свою подачу, "под ноль". Чего ждет Медведев, тай-брейка?

*4:3, Даниил немного снизил темп игры, за что сразу же получил расплату в виде сверхзаряженного Надаля. Но подача не подкачала — берет "свой" гейм Медведев.



3:3*, Надаль забрал свою подачу, но не без боя. Сначала Даниилу немного повезло с попаданием в линию, а потом уже он смазал такой же удар. Но Рафа в своем стиле размотал россиянина на задней и заставил ошибиться.



*3:2, Даниил чуть было не упустил свою подачу, но все обошлось, отыграл два брейк-пойнта и опять на решающих мячах сыграл лучше испанца. Но много невынужденных ошибок у Даниила за один гейм, целых четыре.

2:2*, Рафаэль не на шутку разозлился, вколотил смэш, потом подал две сложных, и завершил эйсом.



*2:1, Медведев успокоился, и тут же Рафа попробовал забрать инициативу. Но Даниил проконтролировал подачу, и выиграл гейм на своей подаче.



1:1*, Рафа выигрывает, но ошибается, и на подаче и с коронного форхенда. Это хороший знак для Даниила, значит испанец не всесилен и не двужилен, усталость его тоже одолевает. Отыгрался Надаль с 0:30 на своей подаче, потом отыграл брейковый мяч, а затем обвел по линии вышедшего к сетке россиянина. А затем эйс.



*1:0, Надаль было воспрял, отыгрался с 40:0 до "ровно", но в решающих розыгрышах Медведев был лучше.



Пока 1-2 по сетам в пользу испанца, но перелом чувствуется. Почти три часа продолжается матч.

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Медведев делает брейк и выигрывает сет! 7:5*, Такое ощущение, что Медведев и Надаль поменялись телами, так как сейчас Даниил бьет испанца его же оружием — безупречной игрой с задней и прекрасными форхендами. Рафа отыграл 1 из 3 брейк-пойнтов, но на большее был не способен.

*6:5, Пока вся борьба только на геймах Даниила. Затяжные розыгрыши — тоже события только на его подаче. Но и эйсы тоже. Тоже "под ноль" отвечает Даниил.



5:5*, Испанец как удав, который потихоньку поддушивает и заставляет ошибаться своими уверенными действиями. Взял гейм на своей подаче "под ноль" Надаль.

