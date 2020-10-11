Надаль разгромил Джоковича и стал 13-кратным победителем ”Ролан Гаррос”

В финале турнира испанец одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:0, 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Надаль в 13-й раз в своей карьере стал победителем ”Ролан Гаррос”.

Надаль повторил рекорд представителя Швейцарии Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах ”Большого шлема” (20). Также победа над Джоковичем стала 100-м выигранным матчем на ”Ролан Гаррос” для испанца.