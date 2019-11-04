Надаль попал в больницу и может пропустить итоговый турнир ATP
Испанец Рафаэль Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает Twitter журналиста Рави Убху.
Испанец Рафаэль Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает Twitter журналиста Рави Убху.
По словам Убху, во вторник 33-летний теннисист пройдет МРТ в Испании, решение будет принято после заключения врача.
Ранее испанец прекратил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже из-за повреждения мышц брюшной полости в ходе разминки перед полуфинальным матчем против канадца Дениса Шаповалова.
Надаль поднялся на первую строчку в обновленном рейтинге АТР, опередив Новака Джоковича.
Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.
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