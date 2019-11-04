Надаль попал в больницу и может пропустить итоговый турнир ATP

По словам Убху, во вторник 33-летний теннисист пройдет МРТ в Испании, решение будет принято после заключения врача.

Ранее испанец прекратил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже из-за повреждения мышц брюшной полости в ходе разминки перед полуфинальным матчем против канадца Дениса Шаповалова.

Надаль поднялся на первую строчку в обновленном рейтинге АТР, опередив Новака Джоковича.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.