12.09.2019, 15:11
Надаль отдыхает и смотрит ”Чернобыль”. Победителю можно все
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о том, чем занимается после победы на Открытом чемпионате США — US Open, передает Marca.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о том, чем занимается после победы на Открытом чемпионате США — US Open, передает Marca.
В финале турнира испанец победил российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для Надаля эта победа стала 19-й за время выступлений на турнирах ”Большого шлема”.
”Я лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Сериалы вот смотрю. ”Чернобыль”, например, и еще ”Очень странные дела”, — рассказал испанский теннисист.
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