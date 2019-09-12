Надаль отдыхает и смотрит ”Чернобыль”. Победителю можно все

В финале турнира испанец победил российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для Надаля эта победа стала 19-й за время выступлений на турнирах ”Большого шлема”.

”Я лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Сериалы вот смотрю. ”Чернобыль”, например, и еще ”Очень странные дела”, — рассказал испанский теннисист.