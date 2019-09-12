12.09.2019, 15:11

Надаль отдыхает и смотрит ”Чернобыль”. Победителю можно все


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Надаль отдыхает и смотрит ”Чернобыль”. Победителю можно все
Фото: atptour.com

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о том, чем занимается после победы на Открытом чемпионате США — US Open, передает Marca.

В финале турнира испанец победил российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для Надаля эта победа стала 19-й за время выступлений на турнирах ”Большого шлема”.

”Я лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Сериалы вот смотрю. ”Чернобыль”, например, и еще ”Очень странные дела”, — рассказал испанский теннисист.

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