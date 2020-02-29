29.02.2020, 18:50
Молодая звезда белорусского тенниса выиграла крупный турнир в Дохе
21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 13) в финальном матче крупного турнира в Дохе победила опытную чешку Петру Квитову (WTA 11) - 6:3, 6:3.
21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 13) в финальном матче крупного турнира в Дохе победила опытную чешку Петру Квитову (WTA 11) - 6:3, 6:3.
Для Соболенко это шестой титул в одиночном разряде и третий — на турнирах категории "Премьер".
За победу белоруска заработала 605 000 доллларов призовых и 900 очков. В новом рейтинге она будет занимать 11-е место.
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