29.02.2020, 18:50

Молодая звезда белорусского тенниса выиграла крупный турнир в Дохе


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Arina Sobolenko
Arina SobolenkoFoto: imago images/Paul Zimmer

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 13) в финальном матче крупного турнира в Дохе победила опытную чешку Петру Квитову (WTA 11) - 6:3, 6:3.

Для Соболенко это шестой титул в одиночном разряде и третий — на турнирах категории "Премьер".

За победу белоруска заработала 605 000 доллларов призовых и 900 очков. В новом рейтинге она будет занимать 11-е место.

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