09.01.2021, 13:20

Молодая российская дебютантка зачехлила экс-первую ракетку мира


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Молодая российская дебютантка зачехлила экс-первую ракетку мира
Karolina PliskovaZUMAPRESS.com

На теннисном турнире в Абу-Даби громкую сенсацию сотворила 21-летняя россиянка Анастасия Гасанова (WTA 292). Во втором круге уроженка Саратова победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (Чехия - WTA 6) - 6:2, 6:4.

Турнир в Абу-Даби - первый для Гасановой в профессиональном туре. В основную сетку она пробилась через квалификацию.

Следующей соперницей россиянки на стадии 1/8 финала будет 24-летняя испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо (WTA 66).

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