09.01.2021, 13:20
Молодая российская дебютантка зачехлила экс-первую ракетку мира
На теннисном турнире в Абу-Даби громкую сенсацию сотворила 21-летняя россиянка Анастасия Гасанова (WTA 292). Во втором круге уроженка Саратова победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (Чехия - WTA 6) - 6:2, 6:4.
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