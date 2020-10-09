Молодая полька или американка из Москвы. Кто выиграет "Ролан Гаррос"?

Фаворитом финала букмекеры считают 19-летнюю Швентек, которая не проиграла в Париже еще ни одного сета.

Родившаяся в Москве 21-летняя Кенин в нынешнем году уже выиграла один турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии.

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Швентек обыграла Кенин в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Сумеет ли американка российского происхождения взять реванш?