Министерство: нас неправильно поняли, открытые тренировки на спортивных сооружениях не разрешались

В воскресенье во второй половине дня Министерство культуры распространило пресс-релиз в котором говорится, что "клубам и тренерам нельзя инициировать деятельность, которая собирала бы людей вместе, тем самым повышая опасность распространения вируса, и на открытых спортивных сооружениях".

Министерство попросило руководствоваться известной установкой, что на спортивных сооружениях на свежем воздухе разрешено находиться в той мере, какая не противоречит действующим ограничениям.

"Это означает, что на открытых спортивных сооружениях (или в другом месте на свежем воздухе) не разрешено организовывать централизованно скоординированные (например, спортклубом, тренером или руководителей) тренировки и другую совместную деятельность".

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!