Медведев разгромил Циципаса и вышел в финал Australian Open

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев (ATP 4) обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТP 6) в трех сетах и вышел в финал первого в 2021 году турнира "Большого шлема".
Счет поединка по сетам 6:4, 6:2, 7:5 вполне отражает расстановку сил на корте. Россиянин был сильнее и, главное, прагматичнее во всех компонентах игры. В воскресном финале Медведеву будет противостоять серб Новак Джокович. Лидер мирового рейтинга в полуфинале победил в трех сетах россиянина Аслана Карацева.
Медведев одержал 20-ю победу подряд – это самая длинная серия в его профессиональной карьере. Серия началась в конце прошлого сезона, за это время Медведев взял два личных титула (на «Мастерсе» в Париже и на итоговом турнире) и один командный (в составе сборной России на ATP Cup).
Медведев уже играл в финале турнирах "Большого шлема". В 2019 году в главном матче Открытого чемпионата США россиянин уступил Рафаэлю Надалю. Тот матч продолжался 4 часа и 50 минут.
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