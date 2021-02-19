Медведев разгромил Циципаса и вышел в финал Australian Open

Счет поединка по сетам 6:4, 6:2, 7:5 вполне отражает расстановку сил на корте. Россиянин был сильнее и, главное, прагматичнее во всех компонентах игры. В воскресном финале Медведеву будет противостоять серб Новак Джокович. Лидер мирового рейтинга в полуфинале победил в трех сетах россиянина Аслана Карацева.

Медведев одержал 20-ю победу подряд – это самая длинная серия в его профессиональной карьере. Серия началась в конце прошлого сезона, за это время Медведев взял два личных титула (на «Мастерсе» в Париже и на итоговом турнире) и один командный (в составе сборной России на ATP Cup).

Медведев уже играл в финале турнирах "Большого шлема". В 2019 году в главном матче Открытого чемпионата США россиянин уступил Рафаэлю Надалю. Тот матч продолжался 4 часа и 50 минут.

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