Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open в трех сетах

Для первой ракетки мира победа стала девятой на Australian Open.

Россиянин проиграл первые три гейма стартового сета, однако затем сумел "вернуться в игру" и сравнять счет. Судьба первого сета была решена в 12-м гейме, когда при счете 6:5 и 40:30 в пользу Джоковича Медведев совершил невынужденную ошибку. Таким образом сербский теннисист повел 1:0 по сетам.

Второй сет начался с того, что Медведев взял подачу соперника. Однако в дальнейшем Джоковичу удалось быстро отыграться, а потом и уйти в отрыв. Итоговый счет второго сета - 6:2 в пользу первой ракетки мира. Третий сет оказался такой же легкой прогулкой для Джоковича - россиянин всё больше нервничал, в то время как его соперник совершал все меньше ошибок. Итоговый счет матча 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича.

Своим поражением Медведев прервал рекордную 20-матчевую победную серию (12 из них были одержаны над соперниками из топ-10). Однако по итогам турнира он впервые в истории войдет в первую тройку сильнейших теннисистов мира, обойдя чемпиона US Open Доминика Тима.

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