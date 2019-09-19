Мария Шарапова рассказала, что по духу она русская, но считает своим домом США

"Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Мы приземлились в Майами, и все было новым, и многое из этого было очень захватывающим, а многое — очень страшным. Первые годы были самыми сложными. Я привыкла к такому образу жизни, по сути, я считаю это место своим домом.

Но основы моего воспитания и культуры, которую я очень ценю, — русские, и они находятся глубоко внутри меня. У меня до сих пор есть российский паспорт. Большая часть моей семьи живет в Сочи и у меня глубокая связь с ними. Но мой дом, безусловно, это США", — сказала Шарапова в интервью журналу Condé Nast Traveller.

Шарапова — многократная победительница женских теннисных турниров, обладательница Карьерного Большого Шлема.