Малыгина и Контавейт принесли первую победу сборной Эстонии

Перед заключительным днем группового этапа Кубка Федерации сборная Эстонии занимала последнее место в групповом турнире. Чтобы обезопасить себя от вылета в нижний дивизион, нашим теннисисткам необходимо было побеждать Австрию.

Малыгина одержала волевую победу

В первом поединке 19-летняя Елена Малыгина (WTA 553) за полтора часа сломила сопротивление 29-летней Мелани Клаффнер (WTA 525) - 7:6, 6:2. По ходу первой партии уроженка Петербурга уступала 2:5, но сумела выправить ситуацию.

Во втором матче Анетт Контавейт (WTA 22) без проблем разобралась с лидером австрийской команды Юлией Грабнер (WTA 221) - 6:1, 6:2.

В парной встрече Саара Орав и Валерия Горлач уступили австрийскому дуэту - 2:6, 6:4, 0:6.

Впереди - Украина

Первое место в групповом турнире заняла Италия, выигравшая все три матча. Эстония, Греция и Австрия одержали по одной победе, но за счет лучшего соотношения выигранных партий второе место заняли наши теннисистки.

В заключительный день турнира сборная Эстонии сыграет 8 февраля в теннисном центре "Таллинк" с Украиной, которая заняла первое место в параллельной подгруппе. Победитель этого поединка пробьется в плей-офф Мировой лиги.