Легендарный теннисист расплакался из-за отмены матча

В документальном фильме канала ESPN швейцарец признался, что эмоционально воспринял срыв выставочного матча с немцем Александром Зверевым из-за массовых антиправительственных протестов в столице Колумбии.

”Мы отправились разминаться, а потом началось какое-то сумасшествие… Я подумал — нужен ли этот поединок? Людям нужно вернуться домой и находиться в безопасности. Стресса было слишком много, все ощущали напряжение. И у меня случился небольшой срыв”, — приводит слова Федерера Reuters.

В одном из эпизодов фильма видно, как, уходя с корта, Роджер плачет, а Зверев его обнимает.