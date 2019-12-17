Легендарный теннисист расплакался из-за отмены матча
20-кратный победитель турниров ”Большого шлема” Роджер Федерер не сумел сдержать слез из-за отмены матча в Боготе.
20-кратный победитель турниров ”Большого шлема” Роджер Федерер не сумел сдержать слез из-за отмены матча в Боготе.
В документальном фильме канала ESPN швейцарец признался, что эмоционально воспринял срыв выставочного матча с немцем Александром Зверевым из-за массовых антиправительственных протестов в столице Колумбии.
”Мы отправились разминаться, а потом началось какое-то сумасшествие… Я подумал — нужен ли этот поединок? Людям нужно вернуться домой и находиться в безопасности. Стресса было слишком много, все ощущали напряжение. И у меня случился небольшой срыв”, — приводит слова Федерера Reuters.
В одном из эпизодов фильма видно, как, уходя с корта, Роджер плачет, а Зверев его обнимает.
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