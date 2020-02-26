Легендарная Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

"Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства? От игры, которую любишь. Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет. Для меня это в новинку, так что простите. Теннис, я прощаюсь", – заявила Мария на сайте Vanity Fair.

За свою карьеру Шарапова выиграла 36 турниров, в том числе 5 раз она побеждала на "Больших шлемах" - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006), Открытый чемпионат Австралии (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014).

На Олимпиаде-2012 Шарапова была знаменосцем сборной России и завоевала серебряную медаль.

В 2016 году теннисистка призналась в употреблении мельдония, но после 15-месячной дисквалификации вернуться на прежний уровень экс-первая ракетка мира Шарапова не смогла. Из-за травм она пропустила много турниров. В последнем мировом рейтинге Мария занимала 373-е место.

За свою спортивную карьеру Шарапова заработала в качестве призовых 37,5 млн долларов.