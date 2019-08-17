Кузнецова победила вторую ракетку мира и пробилась в финал

У 23-летней Барти была высокая мотивация перед этим матчем, поскольку в случае победы она становилась первой ракеткой мира. Однако 34-летняя Кузнецова провела отличный поединок и заслуженно победила.

Соперницей россиянки в финале будет 24-летняя американка Мэдисон Киз (WTA 18), одолевшая свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 22) - 7:5, 6:4.