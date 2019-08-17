Кузнецова победила вторую ракетку мира и пробилась в финал

В американском Цинциннати близится к завершению крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. Первой финалисткой стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA 153), обыгравшая вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти - 6:2, 6:4.
У 23-летней Барти была высокая мотивация перед этим матчем, поскольку в случае победы она становилась первой ракеткой мира. Однако 34-летняя Кузнецова провела отличный поединок и заслуженно победила.
Соперницей россиянки в финале будет 24-летняя американка Мэдисон Киз (WTA 18), одолевшая свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 22) - 7:5, 6:4.
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