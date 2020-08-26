Контавейт в драматичной борьбе уступила экс-первой ракетке мира

В четвертьфинале теннисного турнира в Нью-Йорке Анетт Контавейт (WTA 20) проиграла японке Наоми Осака (WTA 10) - 6:4, 2:6, 5:7.
В третьей партии Контавейт уступала сопернице со счетом 1:4, но сумела восстановить равновесие - 4:4. К сожалению, в решающие моменты матча эстонская теннисистка допустила несколько ошибок и проиграла экс-первой ракетке мира. Счет личных встреч стал 4:0 в пользу 22-летней Осаки.
На следующей неделе в Нью-Йорке начинается Открытый чемпионат США по теннису. Жеребьевка состоится 27 августа.
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