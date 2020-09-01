01.09.2020, 02:10

Контавейт успешно стартовала на Открытом чемпионате США


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: Priit Simson

В Нью-Йорке начался Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) в двухчасовом поединке победила американку Даниэль Коллинз (WTA 55) - 5:7, 6:2, 6:2.

Первая ракетка Эстонии совершила в этом матче 14 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница - 32. Напомним, что в прошлом году Коллинз пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Следующей соперницей эстонской теннисистки будет представительница Словении Кая Юван (WTA 113), победившая в первом круге американскую теннисистку Усуэ Арконада (WTA 140) - 6:4, 7:6.

Вторая эстонская теннисистка Кайа Канепи (WTA 100) на старте турнира сыграет с чешкой Катериной Синяковой (WTA 57).

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