Контавейт успешно стартовала на Открытом чемпионате США

В Нью-Йорке начался Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) в двухчасовом поединке победила американку Даниэль Коллинз (WTA 55) - 5:7, 6:2, 6:2.
Первая ракетка Эстонии совершила в этом матче 14 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница - 32. Напомним, что в прошлом году Коллинз пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Следующей соперницей эстонской теннисистки будет представительница Словении Кая Юван (WTA 113), победившая в первом круге американскую теннисистку Усуэ Арконада (WTA 140) - 6:4, 7:6.
Вторая эстонская теннисистка Кайа Канепи (WTA 100) на старте турнира сыграет с чешкой Катериной Синяковой (WTA 57).
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