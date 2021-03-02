Контавейт сыграет в Катаре с экс-первой ракеткой мира. Кто победит?

В Катаре продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 565 530 долларов. В 1/8 финала сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с экс-первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" Ангелик Кербер (WTA 26). Поединок состоится 3 марта.
Ранее Контавейт четыре раза встречалась с 33-летней немецкой теннисисткой. Счет личных встреч 3:1 в пользу первой ракетки Эстонии.
На старте турнира Контавейт уверенно разобралась с финалисткой Открытого чемпионата Австралии Дженнифер Брэди (США) - 6:1, 6:2.
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