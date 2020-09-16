Контавейт сыграет со звездой российского тенниса. Кто победит?

В стартовом поединке Контавейт одолела на грунте итальянской столицы француженку Каролин Гарсия (WTA 45) - 6:3, 7:6.

Следующей соперницей Контавейт будет 35-летняя россиянка Светлана Кузнецова (WTA 38), за плечами которой два титула на турнирах "Большого шлема" - Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Два года назад Контавейт и Кузнецова уже встречались между собой в Риме. Тот матч выиграла эстонская теннисистка - 7:5, 7:5.

Поединок Контавейт - Кузнецова состоится в Риме 17 сентября. Прямая трансляция запланирована на Delfi TV.