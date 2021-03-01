Контавейт разгромила финалистку Открытого чемпионата Австралии

Несмотря на то, что Брэди до матча считалась фаворитом, именно Контавейт владела инициативой на протяжении всей встречи. Американке не помогла даже ее убойная подача — три эйса за весь матч — не тот результат, на который она могла рассчитывать.

В итоге эстонка разромила соперницу 6:2, 6:1. Во втором круге Контавейт встретится с победительницей пары Ангелика Кербер (Германия) — Чагла Бюкакчай (Турция).

В прошлом году Контавейт вылетела из турнира на стации второго круга.

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