Контавейт рада сыграть в Ласнамяэ, Канепи негативно влияет на команду

На пресс-конференции первая ракетка эстонского тенниса Анетт Контавейт (WTA 22) призналась, что ей очень нравится играть перед домашней публикой за сборную Эстонии.

Большая нагрузка на Контавейт

"Я всегда была готова представлять сборную Эстонии. Самое главное, чтобы в одиночной игре я выполнила бы свою работу", - сказала Контавейт.

На прошлой неделе, когда был объявлен состав эстонской команды, большой резонанс вызвало отсутствие в составе второй ракетки Эстонии Кайи Канепи (WTA 96). В связи с этим на Контавейт выпадает очень большая нагрузка. Каждый день она будет играть два матча - поединок одиночного разряда и парный матч.

Присутствие Канепи - не самый мудрый шаг

В интервью Delfi Sport капитан сборной Эстонии Мяртен Тамла пояснил ситуацию с отсутствием Канепи.

"Причин несколько, почему Кайа осталась вне сборной. Главная из них - опыт предыдущих лет. Пять лет Кайа не представляла команду. Последние два года, когда она твердо заявляла, что не будет играть за сборную Эстонии, нам было проще готовиться к Кубку Федерации. Считаю, что мы выглядели в этот период неплохо", - сказал Тамла.

Разве присутствие Канепи в составе команды не сделало бы сборную Эстонии сильнее?

"В игровом плане Канепи сделала бы команду сильнее, но в психологическом - нет. Если смотреть в будущее, появление Канепи в составе было бы не самым мудрым шагом", - сказал капитан сборной Эстонии.