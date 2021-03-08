Контавейт прошла во второй круг турнира в Дубае. На очереди Канепи

В первом круге она легко сломила сопротивление венгерской теннисистки Тимеи Бабош - 6:2, 6:1. При этом дважды эстонская теннисистка отдавала геймы на своей подаче.

Во втором круге соперницей Контавейт станет 30-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 67-е место в мировом рейтинге (Контавейт находится на 24-й позиции). Обе предыдущие встречи завершились в пользу эстонской теннисистки.

Сегодня вечером свой стартовый поединок в Дубае проведет и Кайя Канепи. Ее соперница - 49-я ракетка мира американка Шелби Роджерс.

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